ВС РФ готовят котел для группировки ВСУ в Угледаре

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Подразделения ВСУ уже в скором времени могут оказаться в российском котле в Угледаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Оперативная обстановка на угледарском направлении складывается таким образом, что украинская армия в самом городе рискует оказаться в котле», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВС РФ перерезали трассу Угледар — Константиновка на Южно-Донецком направлении, которая имела значимую роль в сообщении и снабжении украинских гарнизонов этих населенных пунктов.
Некоторые военные Tеlegram-каналы публикуют видео, где видно, что трасса действительно перерезана российскими силами.
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