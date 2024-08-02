Минобороны: ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Пять населенных пунктов в ДНР освободили российские военнослужащие от боевиков ВСУ за неделю. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское Донецкой Народной Республики», — доложили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российская армия ликвидировала три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot. Работа ВС РФ восхитила обозревателей американского издания Newsweek. Журналисты отметили слаженность действий бойцов спецоперации.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация украинской республики. В Киеве говорят о переговорах с Москвой, однако активных действий киевский режим не предпринимает.
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Никита Кротов