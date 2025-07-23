Российские войска освободили Варачино в Сумской области
Российские военные сообщили о полном освобождении населенного пункта Варачино в Сумской области. Министерство обороны РФ подтвердило, что подразделения группировки войск «Север» успешно провели активные боевые действия.
Ранее российские военные также заявляли о взятии под контроль населенного пункта Ульяновка в Донбассе. Российские вооруженные силы нанесли удары по четырем механизированным и двум егерским штурмовым, а также десантно-штурмовым бригадам противника.
В результате этих ударов враг понес поражения в районах населенных пунктов Новосергеевка, Новониколаевка, Красноармейск, Гродовка, Степановка, Димитров и Петровское.
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