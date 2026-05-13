«Вышвырнуть шайку Зеленского»: В Госдуме призвали украинцев принять условия России
Картаполов: Завершение конфликта на Украине неминуем
Российская спецоперация на Украине неизбежно приближается к своему окончанию. Такое заявление сделал депутат Госдумы Андрей Картаполов.
Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин сообщил о приближении окончания конфликта. По словам депутата, это произойдет неминуемо, и россияне сами приближают победный день.
«Конец действительно виден, и он неминуем — этот финиш, который закончится нашей победой. Нам всем надо эту победу приближать. Бойцы на передовой делают свою работу с оружием в руках, а гражданские должны трудиться и помогать на своих рабочих местах. Тогда победа придет быстрее, чем ожидается», — заявил Картаполов в беседе с Life.ru.
Парламентарий также призвал население Украины вышвырнуть «шайку Зеленского из Киева». По его словам, когда к власти придут люди, которые примут условия России, конфликт закончится. После этого можно начинать восстанавливать отношения с украинским народом.