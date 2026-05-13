13 мая 2026, 17:45

Картаполов: Завершение конфликта на Украине неминуем

Российская спецоперация на Украине неизбежно приближается к своему окончанию. Такое заявление сделал депутат Госдумы Андрей Картаполов.





Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин сообщил о приближении окончания конфликта. По словам депутата, это произойдет неминуемо, и россияне сами приближают победный день.





«Конец действительно виден, и он неминуем — этот финиш, который закончится нашей победой. Нам всем надо эту победу приближать. Бойцы на передовой делают свою работу с оружием в руках, а гражданские должны трудиться и помогать на своих рабочих местах. Тогда победа придет быстрее, чем ожидается», — заявил Картаполов в беседе с Life.ru.