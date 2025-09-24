Подразделения ФСБ нанесли удар по пяти украинским группам ДРГ под Дзержинском
В районе Дзержинска подразделение «Горыныч» Донецкого управления ФСБ России успешно нейтрализовало пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Пресс-служба управления сообщила о результатах операции, направленной на защиту региона, пишет РИА Новости.
Антитеррористическое подразделение активно выявляет и уничтожает позиции противника на Дзержинском направлении. Операторы беспилотных летательных аппаратов поразили места, откуда украинские боевики управляли дронами, атакующими мирные объекты в Дзержинске и Горловке.
По информации УФСБ России по ДНР, в результате операции уничтожены как минимум пять групп ДРГ, которые прятались в частных домах, лесных массивах и окопах. Эти действия способствовали повышению безопасности местных жителей и снижению угрозы со стороны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
