Подразделения ФСБ нанесли удар по пяти украинским группам ДРГ под Дзержинском

24 сентября 2025, 07:06

Фото: iStock/IherPhoto

В районе Дзержинска подразделение «Горыныч» Донецкого управления ФСБ России успешно нейтрализовало пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Пресс-служба управления сообщила о результатах операции, направленной на защиту региона, пишет РИА Новости.