Силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов в Волгоградской области
Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку БЛЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области со ссылкой на слова губернатора региона Андрея Бочарова.
Уточняется, что в результате падения обломков дронов ВСУ в нескольких районах области произошли возгорания сухой растительности. Пожарные подразделения оперативно прибыли на места инцидентов и ликвидировали огонь.
Также временно нарушено электроснабжение села Подкуйково в Руднянском районе. Ремонтные бригады делают все возможное для восстановления линии электропередачи в кратчайшие сроки.
Предварительно, БПЛА не повредили ни одного жилого дома. Пострадавших среди гражданского населения тоже не зафиксировано.
Ситуация находится под контролем экстренных служб.
Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали на северных окраинах Волгограда. Местные жители писали о громких хлопках примерно в 01:30 ночи.