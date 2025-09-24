Силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов в Волгоградской области

24 сентября 2025, 06:52

Фото: iStock/Oselote

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку БЛЛА на объекты топливно-энергетического комплекса Волгоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области со ссылкой на слова губернатора региона Андрея Бочарова.





Уточняется, что в результате падения обломков дронов ВСУ в нескольких районах области произошли возгорания сухой растительности. Пожарные подразделения оперативно прибыли на места инцидентов и ликвидировали огонь.



Также временно нарушено электроснабжение села Подкуйково в Руднянском районе. Ремонтные бригады делают все возможное для восстановления линии электропередачи в кратчайшие сроки.



