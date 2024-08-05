Подразделения трех бригад ВСУ оказались в окружении на покровском направлении

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Подразделения трех украинских бригад оказались в российском окружении в селе Желанное на покровском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Накануне выходных Киев в надежде удержать оборону в Желанном перебросил туда подразделения трех бригад. В итоге все они сейчас сидят в окружении», — говорится в сообщении.
По его словам, украинские военные используют большое число беспилотников, чтобы исправить положение. Однако эти попытки остаются безуспешными из-за работы российских РЭБ.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ оказались в котле в районе населенного пункта Прогресс на покровском направлении в Донецкой народной республике. Военные рассказали, что попали в окружение из-за хаотичного отступления одной из пехотных бригад.
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Элина Позднякова