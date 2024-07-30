«Думал, что все...»: боевик ВСУ обратился к маме после выхода из окружения ВС РФ

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Изможденный боевик ВСУ обратился к матери после выхода из окружения ВС РФ. Соответствующий ролик есть в соцсетях Украины. На нем военный говорит, как ему было тяжело выходить из окружения российских солдат.
«Вот так выходят из окружения... Думал, что все... Окружение — это трудно...» — произнес он.Ранее сообщалось о том, как служат бывшие осужденные в украинской армии. Треть из них отбывали сроки за бандитизм, убийство и вымогательство.
Кроме того, им нельзя покидать часть, посылки бывших зэков досматривают, а живут они в отдельных бараках, хоть и питаются в общей столовой вместе с остальными сослуживцами. Обучают боевиков в течение месяца по ускоренной программе.
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