МО РФ: В Херсонской области 17 украинских морпехов сдались в плен

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Министерство обороны России сообщило о сдаче в плен 17 военнослужащих бригады морской пехоты украинской армии.
«В Херсонской области, на островах в дельте реки Днепр, добровольно сдались в плен 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ», — сказано в заявлении Минобороны РФ.Военнопленные отметили, что приняли решение о сдаче в плен после отказа их руководства провести эвакуацию. Также было отмечено, что солдаты ВСУ имеют большие проблемы со снабжением и питьевой водой.
Ранее сообщалось, что украинские военные стали все чаще сдаваться в плен на херсонском направлении.
До этого стало известно, что 20 по 26 июля, в плен армии России сдались 63 военнослужащих ВСУ.
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