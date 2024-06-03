Освобождение Уманского и тяжелые бои в Урожайном: последние новости СВО

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Активные противостояния зафиксированы сразу на нескольких участках фронта. ВСУ пытаются сдержать позиции, а ВС РФ теснят противника и стремятся занять новые рубежи. О последних событиях в зоне спецоперации и о том, какие новые позиции заняли российские войска расскажет редакция «Радио 1».
Бахмутское направление
Российские военные стараются проломить обороны противника в микрорайоне Канал на восточной окраине Часов Яра, а также у Часовоярского ремонтного завода.
Донецкое направление
В Красногоровке ВС РФ в ходе боев продвинулись на восточной окраине города, севернее промзоны в центре. Помимо этого, освободили территорию агрокомплекса в западной части населенного пункта.
Российским военным удалось нанести поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики.
ВСУ потеряли более 350 солдат, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира».
ВС РФ взяли под контроль село Уманское в ДНР
Времьевское направление
Вооруженные силы РФ значительно расширили зону контроля на северной и восточной окраинах Старомайорского. Помимо этого, продолжаются тяжелые бои в Урожайном.
Угледарское направление
Российские военные расширили зону контроля на восточной окраине Парасковиевки, а также в лесополосах к юго-западу от Новомихайловки и западнее Сладкого.
Харьковское направление
Бойцы ВСУ стараются организовать контрудары и отбить занятые территории. Бои в Волчанске характеризуют как ожесточенные. Российскими военными идёт штурм Агрегатного завода и района многоэтажек.
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Дарья Осипова