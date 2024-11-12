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В Харьковской области основные бои сосредоточены вокруг Купянска, где ВС РФ постепенно перехватывают инициативу. В Курском приграничье ВСУ попытались контратаковать, однако были отброшены с занимаемых позиций. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
Российский флаг был поднят над селом Дарьино, расположенным всего в 18 километрах от Суджи и в трех километрах от государственной границы. Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает, что российские войска продолжают освобождать захваченные противником территории на Курском направлении.
«В Суджанском районе ВСУ пытались атаковать позиции российских войск в районе Новоивановки и Николаево-Дарьино, однако не только не достигли успеха, но и потеряли контроль над частью Дарьино и прилегающей местностью к северу», — утверждают авторы канала.Кроме того, с учетом недавнего перемещения бронетехники российской армии по дороге в направлении Малой Локни, вся территория восточнее Марьевки находится под контролем Вооруженных сил России.
«В соседнем Кореневском районе была отражена еще одна атака бронегруппы ВСУ восточнее Кремяного. Также установлено, что участок фронта у балки Верхняя Блошка и урочища Верхний Шпиль занят российскими войсками, которые в ходе боестолкновений захватили несколько единиц техники противника», — сообщает канал.
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Донецкое направление
Российские штурмовые группы продолжают продвижение к Курахову. Киевский режим, чтобы замедлить наступление, подорвал дамбу Кураховского водохранилища в районе села Старые Терны, сообщает канал WarGonzo.
На Украине сразу же попытались возложить вину за взрыв на Россию, хотя объективных оснований для этого не было. Похожая ситуация уже имела место с разрушением Каховской ГЭС. Боевик ВСУ Станислав Бунятов отметил, что дороги остаются пригодными для передвижения, но бронетехника больше не может использовать грунтовые пути.
Под контроль российских войск перешла Макаровка, которая находится на пути к Великой Новосёлке.
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Харьковское направление
В Харьковской области основные бои сосредоточены вокруг Купянска. По некоторым данным, российские войска уже вошли в город, однако реку Оскол они пока не пересекли. На этом направлении освобождена Колесниковка. Ускоренное продвижение российских вооруженных сил в части Харьковской области вынуждает украинские власти проводить принудительную эвакуацию. На этот раз покинуть свои дома должны жители Боровой и еще девяти населённых пунктов.
«Мы видели, как проходит эта процедура на примере других населённых пунктов, особенно в Купянском районе. Боевики киевского режима оставляют за собой выжженную землю, намеренно лишая людей их домов и надежды на возвращение», — заявил глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
Кураховское направление
На южном участке Кураховского направления также отмечены значительные успехи российских войск. Вечером 11 ноября штурмовые подразделения ВС РФ закрепились в населенном пункте Дальнее, сократив расстояние до ключевой дороги Курахово-Успеновка до нескольких километров.
Этот участок дороги имеет стратегическое значение, поскольку его перехват может окружить крупные силы украинской 79-й бригады, удерживающей позиции южнее Курахово. В случае полного окружения подразделения ВСУ окажутся в крайне сложной ситуации, аналогичной судьбе 72-й бригады под Угледаром.
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Анастасия Хохлова