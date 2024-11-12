Российские бойцы взяли в клещи группировки ВСУ к югу от Курахова

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Российские бойцы населенных пунктах Елизаветовка и Ильинка к югу от Курахова взяли в клещи группировку ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Сейчас противник, который находится в Елизаветовке и Ильинке, находится в клещах. Эти группировки отрезаны от основных сил и подвоза провизии», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что подразделения ВСУ пытаются выйти из населенных пунктов малыми группами, но российские силы держат все дороги под огневым контролем.
Накануне Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные перерезают пути снабжения Вооруженных сил Украины в Курахово. По его словам, российские подразделения действуют достаточно слаженно и выверенно, работают не только в самом Курахово, но и перерезают линии снабжения противника. Он также добавил, что наблюдается охват населенного пункта и очень грамотное командование на данном этапе.
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Элина Позднякова