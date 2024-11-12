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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Видео подрыва Терновской дамбы в Курахово боевиками ВСУ появилось в Сети

Видео подрыва Терновской дамбы в Курахово боевиками ВСУ появилось в Сети

Фото: iStock/Oleg Polonskii

Фото: iStock/Oleg Polonskii

В Сети появились кадры подрыва Терновской дамбы Кураховского водохранилища. Их опубликовала украинский военный корреспондент телеканала ТСН Юлия Кириенко.
На видео видно, что осуществлен именно подрыв дамбы. Никаких атак на кадрах не зафиксировано. При этом украинский беспилотник вел объективный контроль.

Таким образом, командование ВСУ целенаправленно осуществило подрыв дамбы Кураховского водохранилища, чтобы замедлить российское наступление на данном направлении.



Накануне Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Терновская дамба на Кураховском водохранилище подорвана боевиками ВСУ, после чего вода начала затапливать близлежащие поселки.

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#рогов
Участнику СВО не дали выплату за ранение в Тюменской области
12 ноября 2024, 15:13

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Тюменской области раненый боец СВО не получил выплату за ранение, поскольку отсутствовало подтверждение факта, что он проживал в регионе на тот момент, когда получил травму. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на региональную объединенную пресс-службу судов.
«Мужчина родился, проживал и имел регистрацию на территории Бердюжского района с 2000 года по конец января 2022-го, после чего зарегистрировался в Ингушетии, но продолжал жить в Тюменской области. В марте 2024-го он убыл на СВО, и спустя два месяца получил ранение. Однако в выплате в отделе соцзащиты ему отказали, так как не был подтвержден факт проживания в регионе на дату получения ранения», — пояснил собеседник журналистам.
В результате 24-летний военный обратился в суд, где доказал свое право на выплату.

Ранее была опубликована видеозапись подрыва боевиками ВСУ Терновской дамбы Кураховского водохранилища.

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«Не очень понятно»: Каллас не объяснила свое понимание победы Киева
Кандидат в главы дипломатии ЕС не пояснила, что понимает под победой Киева
12 ноября 2024, 14:58

Фото: istockphoto/artJazz

Кандидат на пост главы евродипломатии Кая Каллас не объяснила свое понимание «победы» киевского режима, хотя говорила о том, что ее нужно «обеспечить».
«Я, может, тут не очень понятно объяснила, но повторюсь, что мы не можем позволить России делать все, что она хочет, в этом случае и другие могут решить, что им все можно… Если мы заключаем краткосрочные соглашения и мире, они снова приводят к войнам... Сейчас настало время показать России, что она не может это делать», — сказала она в рамках заседания комитета Европарламента по международным вопросам.
Кандидатуру на пост главного дипломата ЕС взамен уходящего Жозепа Борреля утвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Уточняется, что пока у евродепутатов все больше вопросов на фоне выступления Каллас.

Перед этим сообщалось, что ЕС собирается согласовать новый пакет ограничительных мер против России.

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#мир
#ес
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#новости
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#сво
#конфликт
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Forbes: Тайвань передал Киеву американские ЗРК HAWK
12 ноября 2024, 14:05

Фото: istockphoto/Cristi Croitoru

Тайвань передал Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) HAWK американского производства. Об этом заявил бывший чиновник Пентагона Тони Ху.
Его слова передаёт издание Forbes. В публикации указано, что Киев мог получить до 15 таких зенитных батарей. Если сведения верны, то комплексы HAWK теперь составляют до трети всей украинской противовоздушной обороны. Сообщения о возможной сделке по системам ПВО между Тайванем и Украиной появлялись ещё в 2023 году. Слова Тони Ху подтверждают, что она могла состоятся.

В материале отмечается, ЗРК HAWK находятся в эксплуатации уже 60 лет и с 2015 года армия Тайваня начала снимать их с вооружения. Тем не менее, эти комплексы по-прежнему остаются надёжными, простыми в использовании и мобильными. Они используются для противодействия медленным беспилотникам, крылатым ракетам и пилотируемым самолётам. Основным недостатком ЗРК HAWK является их крайняя уязвимость для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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#армия
#вооружения
#киев
#пво
#украина
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В Санкт-Петербурге молодой диверсант собирался поджечь авиатехнику по заданию Украины
12 ноября 2024, 14:05

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Сотрудники ФСБ задержали 20-летнего диверсанта из Санкт-Петербурга, который планировал устроить поджог авиационной техники на одном из оборонных предприятий города, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Молодой человек работал курьером, но захотел заработать побольше денег. В результате он обратился к украинским спецслужбам и предложил им осуществить диверсию на военно-промышленном комплексе России. Но за дополнительную плату.
«В итоге ему дали задание поджечь авиатехнику, юноша же пытался привлечь двух местных жителей к исполнению этой диверсии», — сообщил собеседник агенства.
Сейчас в отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по двум статьям: 281 (диверсия) и 281.1 (склонение к диверсии) УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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#уголовное теракт
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#санкт-петербург
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Маск высказался против продолжения конфликта украинскими властями
Маск: Киев ведет войну без прогресса, принося молодежь в жертву ради территорий
12 ноября 2024, 14:01

Фото: iStock/Silent_GOS

Американский предприниматель Илон Маск до сих пор уверен, что у Украины нет никакого прогресса в конфликте, при этом страна приносит в жертву ради территорий.
Маск подтвердил свое заявление, сделанное в январе 2024 года. Тогда в своем X-аккаунте бизнесмен отметил, что происходящее на Украине похоже на «вечную войну без какого-либо прогресса». По его мнению, Киев приносит украинскую молодежь в жертву ради территорий.

Ранее он также заявлял, что украинский кризис скоро завершится благодаря плану новоизбранного будущего президента США Дональда Трампа. Маск также участвовал в телефонных переговорах Трампа и Владимира Зеленского. Подробности беседы неизвестны, однако предприниматель заявил, что даст Украине доступ к Starlink. Трамп со своей стороны пообещал поддерживать Киев.

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«Серьезно настроен»: в Финляндии высказались о плане Трампа по Украине
Глава Финляндии Стубб: Трамп настроен на скорое урегулирование на Украине
12 ноября 2024, 13:42

Фото: istockphoto/sb2010

Новоизбранный президент США Дональд Трамп «серьезно настроен» урегулировать украинский конфликт как можно скорее, считает глава Финляндии Александр Стубб, пишет Bloomberg.
«Мы в Европе и весь остальной мир должны понимать, что Дональд Трамп очень серьезно настроен на достижение мирного соглашения как можно скорее. Со своей стороны я бы сказал, что между выборами и днем инаугурации есть окно возможностей для этих переговоров», — прокомментировал руководитель Финляндской республики.
Одним из предвыборных обещаний Трампа было урегулировать конфликт на Украине «за сутки». По предположениям экспертов, переговоры могут состояться уже 21 января, поскольку инаугурация Трампа запланирована на 20-е. Многие политики к словам Трампа отнеслись скептически.

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#новости
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Стало известно продвижении ВС РФ в Запорожской области
Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из села Ровнополь Запорожской области, идет зачистка
12 ноября 2024, 13:24

Фото: iStock/Evgeny555

Российские военные выбили силы ВСУ из села Ровнополь на Времевском направлении на стыке Запорожской области и ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.
«Наши войска стремительным рывком выбили противника из села Ровнополь, отодвинув линию фронта на север. Сейчас там идет зачистка», — пояснил Рогов.

Он также добавил, что бойцы ВС РФ вышли на окраины села Новодаровка, которое располагается западнее. В настоящее время там идут бои.

Ранее Рогов также заявлял, что у боевиков ВСУ «в прямом смысле идут истерики» при ударах по Запорожской области. По его словам, в качестве обратных действий противник бьет по мирному населению. Он уточнил, что больше всего страдают жители в северо-западном кусте Запорожской области — это Каменка-Днепровская, Белозерка. Каждый день туда летят десятки дронов и бьют буквально по всему, что найдут.

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#рогов
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NI: в НАТО шокированы тем, что ВКС РФ до сих пор получают Су-35 и Су-57
12 ноября 2024, 13:01

Фото: iStock/Marina Denisenko

В НАТО удивляются тому, что ВКС России продолжают получать истребители Су-35 и Су-57 несмотря на санкции. Об пишет обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сичиу.
«Объединенная авиастроительная корпорация поставила Воздушно-космическим силам России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, стремясь усилить ее военно-воздушную мощь, несмотря на санкции и производственные ограничения», — говорится в статье.

Издание также отмечает, что российский истребитель Су-57 впервые появился за границей — на выставке Airshow China 2024 в китайском Чжухае, несмотря на введенные санкции.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявлял, что истребитель ВС РФ пятого поколения Су-57 оказался единственным эффективным самолетом в условиях противодействия американским ЗРК Patriot.

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В США раскрыли, что стало бы с Россией, не будь у нее ядерного оружия
Адмирал США Бауэр: без ядерного оружия РФ мы бы уже выгнали ее с Украины
12 ноября 2024, 12:39

Фото: iStock/vadimrysev

Если бы Россия не обладала крупнейшим арсеналом ядерного оружия в мире, то войска НАТО уже давно прогнали бы ВС РФ с территории Украины. Такое заявление сделал глава военного комитета альянса Роб Бауэр.
«Я абсолютно уверен, что, если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы уже были на Украине и выгнали их», — заявил Бауэр.

При этом он подчеркнул, что Россия является обладателем крупнейшего ядерного арсенала в мире. Таким образом, войска НАТО официально не вводят на Украину только из-за страха перед использованием Москвой ядерного оружия в ответ на подобные недружественные шаги стран-участниц альянса.

Ранее президент России Владимир Путин выразил опасения по поводу потенциального применения ядерного оружия Западом в условиях нарастания международной напряженности. Он отметил, что никто не может гарантировать, что в случае эскалации угроз и разрушения правовых и моральных норм ядерное оружие не будет использовано.

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