Фото: iStock/Oleg Polonskii
В Сети появились кадры подрыва Терновской дамбы Кураховского водохранилища. Их опубликовала украинский военный корреспондент телеканала ТСН Юлия Кириенко.
На видео видно, что осуществлен именно подрыв дамбы. Никаких атак на кадрах не зафиксировано. При этом украинский беспилотник вел объективный контроль.
Таким образом, командование ВСУ целенаправленно осуществило подрыв дамбы Кураховского водохранилища, чтобы замедлить российское наступление на данном направлении.
Накануне Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Терновская дамба на Кураховском водохранилище подорвана боевиками ВСУ, после чего вода начала затапливать близлежащие поселки.
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Таким образом, командование ВСУ целенаправленно осуществило подрыв дамбы Кураховского водохранилища, чтобы замедлить российское наступление на данном направлении.
Накануне Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Терновская дамба на Кураховском водохранилище подорвана боевиками ВСУ, после чего вода начала затапливать близлежащие поселки.
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Элина Позднякова