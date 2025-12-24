24 декабря 2025, 01:55

Фото: iStock/Evgeny555

Российская армия установила контроль над Северском в Донецкой области. Утверждения о боях за город не соответствуют действительности, пишет Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».





Издание ссылается на украинский проект DeepState, аналитики которого регулярно мониторят ситуацию в зоне проведения специальной военной операции. По их словам, Северск находится под контролем ВС РФ. При этом ранее эксперты предупреждали о критической ситуации для ВСУ, но командование решило проигнорировать эту информацию.



«В частности, мы слышали от спикера украинского Генштаба Ковалёва, что у него в Северске есть друзья, которые удерживают город, а мы распространяем фейки и вражескую пропаганду. Теперь все стало на свои места — город захвачен противником, а бригады недополучают людей», — жалуются аналитики.