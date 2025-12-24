ВСУ не могут использовать технику в Сумах из-за российских дронов
Военные силы Украины столкнулись с серьезными проблемами в Сумах. Российская группировка войск «Север» активно использует дроны, что лишает украинских боевиков возможности применять свою технику. Об этом пишет РИА Новости.
Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ больше не могут свободно передвигаться в этом регионе.
Он подчеркнул, что бойцы «Ахмата» с помощью беспилотников выявляют позиции украинских солдат в Сумах и наносят удары по этим целям. Алаудинов уверен, что вскоре фронт обрушится на всех направлениях, если российские силы продолжат выполнять свою задачу.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
