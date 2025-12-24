ВСУ не могут использовать технику в Сумах из-за российских дронов

24 декабря 2025, 07:30

Фото: iStock/IherPhoto

Военные силы Украины столкнулись с серьезными проблемами в Сумах. Российская группировка войск «Север» активно использует дроны, что лишает украинских боевиков возможности применять свою технику. Об этом пишет РИА Новости.