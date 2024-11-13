Подрывом дамбы ВСУ затопили собственные позиции в низинах под Курахово

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Подорвав Терновскую дамбу на Кураховском водохранилище, ВСУ затопили свои собственные позиции, расположенные в низинах. Об этом сообщили представители российских силовых структур.
В разговоре с ТАСС собеседник из числа силовиков выразил недоумение по поводу действий противника, так как после подрыва дамбы пострадали прежде всего их собственные позиции. Известно о как минимум десяти погибших украинских солдатах. Под водой оказалось всё, что в низинах и на уровне дамбы. Также затопленными оказались подвалы, где, предположительно, могли укрываться мирные жители ближайших к Курахово населённых пунктов.
Собеседник агентства подчеркнул, что на наступательных действиях российской армии подрыв дамбы не скажется, в том числе из-за относительно небольшого объёма сброшенной воды.
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