Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
Киевский режим под видом эвакуации гражданских в Харьковской области из населенных пунктов под Купянском уничтожает села, пишет ТАСС, ссылаясь на руководителя региональной военно-гражданской администрации Виталия Ганчева.
«Украинские власти уже заявляют об эвакуации населения из этого поселка и 10 близлежащих. Но на примере других населенных пунктов, в частности Купянского района, мы видели, как на самом деле эта процедура происходит. Приспешники киевского режима оставляют за собой выжженную землю, намеренно лишая людей их домов и надежды на возвращение», — прокомментировал чиновник.
Перед этим эксперт Борис Рожин спрогнозировал дальнейший ход спецоперации после того, как боевики ВСУ подорвали Терновскую дамбу в Донбассе. Аналитик ответил, что теперь ждет украинских боевиков.
Читайте также:
Названа предположительная дата начала переговоров между Россией и Украиной
Журналист Карлсон указал, из-за кого Украина лишилась территорий
На Западе предупредили Трампа о сильнейшей армии России
Никита Кротов