Ганчев: Киев уничтожает села под видом эвакуации мирных жителей под Харьковом

Действующий хозяин Белого дома Джо Байден вряд ли разрешит Украине бить американскими вооружениями вглубь РФ, предположил в разговоре с изданием «Лента.ру» политолог Григорий Ярыгин. Эксперт подчеркнул, что заокеанский лидер и раньше избегал этого. С тех пор обстоятельства не изменились, говорит Ярыгин.