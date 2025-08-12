Подростки задержаны в Орле по подозрению в поджоге тепловоза
Двух подростков задержали в Орле по подозрению в поджоге тепловоза за денежное вознаграждение, сообщили 12 августа в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.
По данным ведомства, на территории железнодорожного предприятия в тепловоз бросили зажигательную смесь — возникло возгорание, частично повреждён аккумуляторный отсек локомотива, пострадавших нет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личности обвиняемых: ими оказались местные жители 16 и 17 лет, ранее не привлекавшиеся к уголовной или административной ответственности и не состоявшие на учёте.
Следствие выяснило, что подростки действовали по указаниям анонимного куратора в мессенджере и снимали свои противоправные действия на мобильный телефон. Им обещали выплату от 90 до 120 тыс. рублей, однако деньги так и не были получены.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ; материалы переданы в Западное МСУТ Следственного комитета России для дальнейшего расследования. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее, 11 августа, сотрудники управления ФСБ по Амурской области задержали мужчину, пытавшегося поджечь релейный шкаф на железной дороге. По данным следствия, он поддерживал связь с представителями террористической организации из Украины и согласился исполнить задание за вознаграждение; ему грозит до 20 лет лишения свободы.
