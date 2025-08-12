Подростки задержаны в Орле по подозрению в поджоге тепловоза

12 августа 2025, 13:52

Подросткам может грозить пожизненное за поджог тепловоза в Орле

Фото: istockphoto/blinow61

Двух подростков задержали в Орле по подозрению в поджоге тепловоза за денежное вознаграждение, сообщили 12 августа в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.