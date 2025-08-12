ВС РФ беспилотниками «Герань» уничтожили спецназ ВСУ в Сумской области
Российские военные нанесли удар по подразделениям спецназа Главного управления разведки (ГУР) ВСУ в Сумской области с использованием беспилотников «Герань-2». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, удар был нанесён в районе населённого пункта Кривоносовка. Видео удара опубликовал ТАСС.
Уточняется, что в результате точного удара российские дроны поразили позиции украинского спецназа. На кадрах, представленных военным ведомством, зафиксирован момент поражения цели.
Минобороны подчёркивает, что операция была направлена на нейтрализацию разведывательных и диверсионных групп ВСУ, действующих вблизи российской границы. Официальные потери украинской стороны не озвучиваются, киевские власти на момент публикации также не прокомментировали произошедшее.
Ситуация в приграничных районах Сумской области остаётся напряжённой: в последние недели фиксируется рост активности дроновых атак и артиллерийских ударов с обеих сторон.
