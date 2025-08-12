ВС РФ беспилотниками «Герань» уничтожили спецназ ВСУ в Сумской области

12 августа 2025, 11:55

Фото: iStock/bbsferrari

Российские военные нанесли удар по подразделениям спецназа Главного управления разведки (ГУР) ВСУ в Сумской области с использованием беспилотников «Герань-2». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.