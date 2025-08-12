БПЛА ВСУ ударили по Татарстану

12 августа 2025, 13:17

Украинские БПЛА атаковали промышленные объекты республики Татарстан

Фото: istockphoto/NiseriN

По информации пресс‑службы главы республики, сегодня Татарстан подвергся массовой атаке вражеских беспилотников, которые были нацелены на промышленные объекты.