Достижения.рф

БПЛА ВСУ ударили по Татарстану

Украинские БПЛА атаковали промышленные объекты республики Татарстан
Фото: istockphoto/NiseriN

По информации пресс‑службы главы республики, сегодня Татарстан подвергся массовой атаке вражеских беспилотников, которые были нацелены на промышленные объекты.



Жертв и пострадавших нет, производственные процессы не нарушены, предприятия продолжают работу в обычном режиме.

Ранее в регионе был введён режим «Беспилотная опасность», а Росавиация объявила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска.

Перед этим стало известно, что менее чем за час дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над Татарстаном девять вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По ведомству, перехваты и уничтожение произошли в период с 09:20 до 10:15 мск.

До этого «Радио 1» опубликовало кадры пролета одного из дронов, а местные жители зафиксировали сработавшую сирену гражданской тревоги.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0