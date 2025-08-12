БПЛА ВСУ ударили по Татарстану
По информации пресс‑службы главы республики, сегодня Татарстан подвергся массовой атаке вражеских беспилотников, которые были нацелены на промышленные объекты.
Жертв и пострадавших нет, производственные процессы не нарушены, предприятия продолжают работу в обычном режиме.
Ранее в регионе был введён режим «Беспилотная опасность», а Росавиация объявила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска.
Перед этим стало известно, что менее чем за час дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над Татарстаном девять вражеских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По ведомству, перехваты и уничтожение произошли в период с 09:20 до 10:15 мск.
До этого «Радио 1» опубликовало кадры пролета одного из дронов, а местные жители зафиксировали сработавшую сирену гражданской тревоги.
