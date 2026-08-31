Подросток мог убить воевавшего на стороне ВСУ отца

31 августа 2026, 12:47

Bild: в Германии подростка подозревают в убийстве воевавшего на стороне ВСУ отца

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

В немецком Дортмунде (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подростка по подозрению в нанесении смертельного ножевого ранения своему отцу. Об этом стало известно 29 августа.