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Подросток мог убить воевавшего на стороне ВСУ отца

Bild: в Германии подростка подозревают в убийстве воевавшего на стороне ВСУ отца
Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

В немецком Дортмунде (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подростка по подозрению в нанесении смертельного ножевого ранения своему отцу. Об этом стало известно 29 августа.



Как сообщает Bild, трагедия произошла в квартире, где семья проживала после переезда. Согласно предварительным данным, юноша нанес удар ножом в грудь 49-летнему Александру, когда тот отдыхал на диване.

После содеянного несовершеннолетний самостоятельно вызвал экстренные службы, и его задержали на месте происшествия. Известно, что погибший ранее участвовал в боевых действиях на Украине в составе украинских Вооруженных сил.

В ходе расследования выяснилось, что примерно за год до инцидента подросток принял ислам. В настоящее время следствие отрабатывает версию о возможной религиозной радикализации юноши, однако окончательные мотивы преступления пока не установили. Соседи и очевидцы также отмечают, что в семье нередко происходили бытовые конфликты.

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Никита Кротов

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