Семь человек пострадали в результате атаки ВСУ на Ростовскую область
Украинские вооружённые формирования осуществили атаку беспилотниками на Ростовскую область, есть пострадавшие. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.
В Ростове-на-Дону госпитализировали четырёх человек, включая двух детей. Одного ребёнка доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Медицинская помощь понадобилась ещё трём жителям Аксайского района. Вместе с тем обломки БПЛА упали на территорию складских помещений, а в лесополосе произошло возгорание.
По словам главы региона, в областной столице рухнувшие фрагменты беспилотников повредили два дома. Экстренные службы организовали эвакуацию жильцов.
«Развернут временный пункт размещения. Людям оказывают необходимую помощь. Дежурят бригады скорой помощи», — написал Слюсарь.Ранее в Киевской области прогремел мощный взрыв на складе боеприпасов. Ситуацию прокомментировал премьер-министр Украины Сергей Корецкий.