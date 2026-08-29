Семь человек пострадали в результате атаки ВСУ на Ростовскую область

29 августа 2026, 06:24

Фото: iStock/maxim4e4ek

Украинские вооружённые формирования осуществили атаку беспилотниками на Ростовскую область, есть пострадавшие. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.





В Ростове-на-Дону госпитализировали четырёх человек, включая двух детей. Одного ребёнка доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Медицинская помощь понадобилась ещё трём жителям Аксайского района. Вместе с тем обломки БПЛА упали на территорию складских помещений, а в лесополосе произошло возгорание.



По словам главы региона, в областной столице рухнувшие фрагменты беспилотников повредили два дома. Экстренные службы организовали эвакуацию жильцов.



«Развернут временный пункт размещения. Людям оказывают необходимую помощь. Дежурят бригады скорой помощи», — написал Слюсарь.