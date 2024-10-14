Пораженный «Искандером» сухогруз вез в Одессу комплектующие для техники ВСУ

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В Одесском порту сухогруз Optima под флагом Палау с грузом военной помощи для ВСУ уже второй раз попал под удар российского «Искандера». Об этом пишет «Русское оружие».
По данным издания, утром 14 октября, Optima попал под российский удар, нанесенный баллистической ракетой комплекса «Искандер» с кассетной боевой частью. Судно перевозило боеприпасы и военную технику для украинской армии. В частности, на борту находились средства связи, инженерное оборудование, комплектующие для ремонта западной техники и вооружения.
Кроме того, при ударе пострадал сам сухогруз, а также катер Морской охраны пограничной службы Украины.
Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что армия России ракетным ударом по порту в Одессе могла поразить технику и живую силу ВСУ.
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Кроме того, при ударе пострадал сам сухогруз, а также катер Морской охраны пограничной службы Украины.
Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что армия России ракетным ударом по порту в Одессе могла поразить технику и живую силу ВСУ.
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Элина Позднякова