Участник «Героев Подмосковья» отметил рост цифровизации в госуправлении

28 августа 2026, 10:48

оригинал Фото: медиасток.рф

Людям, не знакомым с госслужбой, она может казаться громоздкой бюрократической машиной, слабо связанной с реальностью. Программа «Герои Подмосковья» позволила понять её слушателям, всё обстоит совершенно иначе. Об этом рассказал участник проекта Артём Чурилов в интервью РИАМО.





Программа направлена на подготовку ветеранов специальной военной операции к управленческой работе в органах государственной власти.





«Я был удивлён, что многие процессы в госслужбе автоматизированы: внедрены системы электронного документооборота, мониторинга, оценки эффективности. Цифровизация серьезная, все работает чётко», — сказал Чурилов.