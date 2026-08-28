Участник «Героев Подмосковья» отметил рост цифровизации в госуправлении
Людям, не знакомым с госслужбой, она может казаться громоздкой бюрократической машиной, слабо связанной с реальностью. Программа «Герои Подмосковья» позволила понять её слушателям, всё обстоит совершенно иначе. Об этом рассказал участник проекта Артём Чурилов в интервью РИАМО.
Программа направлена на подготовку ветеранов специальной военной операции к управленческой работе в органах государственной власти.
«Я был удивлён, что многие процессы в госслужбе автоматизированы: внедрены системы электронного документооборота, мониторинга, оценки эффективности. Цифровизация серьезная, все работает чётко», — сказал Чурилов.Отбор на «Героев Подмосковья» проводится на конкурсной основе среди претендентов с высшим образованием. В годовой курс обучения входят четыре очно-заочных модуля и стажировки. Выпускников трудоустраивают или зачисляют в кадровый резерв.