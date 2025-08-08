ВС РФ могут остановить наступление на Херсон и Запорожье после сделки Путина и Трампа

08 августа 2025, 20:12

Bloomberg: ВС РФ могут остановить наступление в Запорожской и Херсонской областях

Фото: iStock/sb2010

Россия рассматривает возможность приостановки наступательных действий на Украине в рамках возможного соглашения с США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.