ВС РФ могут остановить наступление на Херсон и Запорожье после сделки Путина и Трампа
Россия рассматривает возможность приостановки наступательных действий на Украине в рамках возможного соглашения с США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что переговоры между Вашингтоном и Москвой идут в направлении заключения договорённости, которая может закрепить за Россией контроль над рядом территорий, в том числе в Херсонской и Запорожской областях. В обмен Москва готова прекратить активные боевые действия на этих направлениях.
Речь идёт о так называемом «соглашении о территориях», которое может стать основой для будущего перемирия и запуска технических переговоров по окончательному урегулированию конфликта.
Возможная встреча президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – может состояться уже на следующей неделе. Именно на ней стороны смогут обсудить параметры будущего соглашения.
