ВС РФ могут остановить наступление на Херсон и Запорожье после сделки Путина и Трампа

Bloomberg: ВС РФ могут остановить наступление в Запорожской и Херсонской областях
Россия рассматривает возможность приостановки наступательных действий на Украине в рамках возможного соглашения с США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.



Отмечается, что переговоры между Вашингтоном и Москвой идут в направлении заключения договорённости, которая может закрепить за Россией контроль над рядом территорий, в том числе в Херсонской и Запорожской областях. В обмен Москва готова прекратить активные боевые действия на этих направлениях.

Речь идёт о так называемом «соглашении о территориях», которое может стать основой для будущего перемирия и запуска технических переговоров по окончательному урегулированию конфликта.

Возможная встреча президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – может состояться уже на следующей неделе. Именно на ней стороны смогут обсудить параметры будущего соглашения.

