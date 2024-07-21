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Российские бойцы вызвали огонь на себя, чтобы спасти семью в Красногоровке

21 июля 2024, 08:44
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады проводили эвакуацию семьи из освобождаемой Красногоровки. Для этого им пришлось вызвать огонь на себя, пока беженцы собирали вещи.


Семья Подковыриных — муж, жена и двое сыновей — проживали в частном секторе и надеялись, что их эвакуируют. От знакомых они знали, что российские войска занимают город. Военные через них знали, что в частном секторе есть гражданские, нуждающиеся в эвакуации.

В дом Подковыриных пришли российские бойцы, проверили документы, по правилам спросили у них, согласны ли они эвакуироваться. В это время начался обстрел. Чтобы не «засвечивать» мирных жителей, солдаты перебежали на другую сторону улицы и вызвали огонь на себя. После завершения обстрела они велели гражданским как можно быстрее покинуть дом и сопроводили семью туда, где уже было безопасно. Жители Красногоровки с благодарностью вспоминают российских военных, благодаря которым они сумели выжить и покинуть обстреливаемый город.

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В Красногоровке в плен сдалась целая группа ВСУ
Минобороны РФ: штурмовики взяли в плен военных ВСУ в Красногоровке
21 июля 2024, 08:29

Фото: iStock/Sinenkiy

В ходе штурма Красногоровки военнослужащие Южной группировки войск провели успешную операцию по захвату группы солдат вооруженных сил Украины.

В ведомстве уточнили, что ВСУ сдались в плен целой группой.

Прежде в министерстве рассказали о числе сдавшихся в плен бойцов ВСУ на прошлой неделе. Речь идет о 19 военных. На каком именно направлении фронта это произошло не уточняется.

В подполье ранее рассказали, что ВСУ не хватает подвалов, чтобы прятать тела погибших. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#солдат
#плен
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«Подвалов для трупов не хватает»: в подполье рассказали о потерях ВСУ в Крынках
Координатор подполья Лебедев: ВСУ потеряли в Крынках более пяти тысяч солдат
21 июля 2024, 08:16

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

ВСУ не хватает подвалов, чтобы прятать тела погибших. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев, пишет ТАСС.
«Поначалу мы их лупили там как резиновых, а они трупы скидывали в подвал. В подвалы частных домов. Потом подвалов стало не хватать», — заявил Лебедев.

Представитель подполья уточнил, что ВСУ потеряли в селе Крынки Херсонской области более пяти тысяч военнослужащих.

Прежде о сложной ситуации для ВСУ на Херсонском направлении рассказывал спикер украинской группировки войск Дмитрий Лиховой. Он назвал обстановку критичной и заявил, что ВСУ сложно удерживать оборону.

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#всу
#рф
#украина
#сво
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Подбитый российский истребитель Су-34 разбомбил цель и вернулся на аэродром
21 июля 2024, 08:11

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Российский истребитель Су-34 получил попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК). Несмотря на повреждение, экипаж принял решение выполнить боевую задачу, поразил цель, после чего самолёт вернулся на аэродром и сумел успешно приземлиться.
О подвиге российских лётчиков рассказал в своём телеграм-канале военный блогер Кирилл Фёдоров. По его словам, самолёт получил попадание ракеты ЗРК. От удара началась утечка топлива, а отказ системы управления стал лишь вопросом времени. Тем не менее, лётчики решили продолжить выполнение боевой задачи.

Только после того, как бомбы были сброшены, а цель поражена, истребитель вернулся на аэродром. Пилоты сумели благополучно посадить самолёт, несмотря на полученные повреждения. Сейчас Су-34 находится в ремонте, а члены экипажа за свой подвиг награждены орденами Мужества.

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#пилоты
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В Красногоровке бойцы РФ с риском для жизни вынесли из-под огня слепую женщину
21 июля 2024, 07:26

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

В Красногоровке российские штурмовики из 5-й отдельной мотострелковой бригады на себе вынесли из-под огня слепую женщину. Они сняли с себя бронежилеты и укрыли её, тем самым подвергая свои жизни опасности.
Об этом рассказал ТАСС супруг спасённой женщины Владимир Зубарев. По его словам, их дом разбомбили почти сразу. Они переходили из подвала в подвал, укрываясь от дронов ВСУ, которые охотились за ними. Его супруга плохо ходит после инсульта.

«Спасли нас ребята наши. Они жену мою на себе носили, с себя бронежилеты снимали и укрывали ее», — со слезами на глазах рассказывал мужчина.

По его словам, три месяца регулярных обстрелов они с супругой переходили из дома в дом, укрываясь в подвалах. Украинские беспилотники вели на них настоящую охоту, стоило только показаться на улицах. Сейчас семейная пара в безопасности, им оказана вся необходимая помощь.

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Военные перехватили переговоры бойцов ВСУ о расстреле мирных жителей
21 июля 2024, 06:39

Фото: iStock/Anna_Anikina

Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады во время радиоперехвата переговоров подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили, как украинские бойцы обсуждают расстрелы мирных жителей Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает РИА Новости на основе данных Минобороны.
В переговорах приняли участие трое солдат ВСУ. Двое из них с предполагаемыми позывными Абрикос и Бизон обсуждали обстрел позиции, после чего Абрикос вызвал Терена. Тот, в свою очередь, сообщил, что заметил двух женщин.

«Значит, слушай, Терен. Если те бабульки подходят близко до вас, минусуйте их. Как принял?» – сообщил Абрикос.

В ответ Терен подтвердил прием сообщения и подчеркнул, что мирные жители «прошли далеко».

Ранее заместитель командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск Вооруженных сил (ВС) России с позывным Мамай заявил, что операция по освобождению Красногоровки в северо-западном направлении от Донецка почти завершена российскими войсками.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#днр
#вс рф
#всу
#стрельба
#россия
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Пленный боец ВСУ объяснил «побег» военных из Красногоровки отсутствием отпусков
Боец ВСУ Кургак: военные покидают Красногорвку из-за отсутствия отпусков
21 июля 2024, 05:56

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские солдаты покидают Красногоровку в ДНР из-за усталости и прожолжительного нахождения на фронте, сообщил ТАСС пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Кургак.
«Все уже устали. Многие воюют много времени без отпусков и увольнительных», – заявил он.

По утверждению пленного, многие военные Украины в Красногоровке «бросают и оружие и бегут». Боец ВСУ также заявил, что в рядах мобилизованных в данном населенном пункте присутствуют тяжело болеющие люди.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ покидают позиции в городе Красногоровка.

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#военные
#солдаты
#днр
#украина
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Замкомбрига ВС РФ: Красногоровка в ДНР практически полностью освобождена
21 июля 2024, 05:38

Замкомбрига ВС России: Красногоровка в ДНР практически полностью освобождена

Бойцы Вооруженных сил РФ практически полностью освободили Красногоровку на северо-западном направлении от Донецка, сообщил заместитель командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Мамай, передает ТАСС.
По его словам, операция по освобождению населенного пункта почти полностью завершена.

Замкомбрига добавил, что зачистка города от военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) осложнена наличием большого количества местного населения.

Ранее стало известно, что российские бойцы освободили населенный пункт Бердычи в ДНР.

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#всу
#вс рф
#россия
#украина
#днр
#солдаты
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Власти Киева сообщили о воздушной тревоге в городе
21 июля 2024, 04:06

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga

Воздушную тревогу объявили в Киеве, передает РИА Новости, ссылаясь на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно ресурсу, тревога в украинской столице прозвучала в 02:46 (время совпадает с московским).

Ранее воздушная тревога была объявленана всей территории Украины. В Одессе в ночь на 15 июля произошли взрывы. Спустя час после ракетного удара в городе продолжалась серия взрывов с последующей детонацией.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#киев
#украина
#воздушная тревога
#одесса
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В США оценили вероятность успеха нового контрнаступления ВСУ
Экс-разведчик США Риттер: ВСУ готовят контрнаступление, но им не хватит оружия
20 июля 2024, 23:04

Фото: iStock/Olena_Z

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат совершать подготовку к контрнаступлению, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Эксперт, оценивая вероятность успеха нового контрнаступления ВСУ, подчеркнул, что украинские военные будут совершать контратаки «до последнего момента». По его мнению, Киев намерен использовать любое оружие, однако он столкнется с его нехваткой.

Ранее издание ABC News сообщало, что ближайшие три месяца станут самыми тяжелыми для ВСУ.

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#всу
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