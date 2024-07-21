Российские бойцы вызвали огонь на себя, чтобы спасти семью в Красногоровке

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Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады проводили эвакуацию семьи из освобождаемой Красногоровки. Для этого им пришлось вызвать огонь на себя, пока беженцы собирали вещи.
Семья Подковыриных — муж, жена и двое сыновей — проживали в частном секторе и надеялись, что их эвакуируют. От знакомых они знали, что российские войска занимают город. Военные через них знали, что в частном секторе есть гражданские, нуждающиеся в эвакуации.
В дом Подковыриных пришли российские бойцы, проверили документы, по правилам спросили у них, согласны ли они эвакуироваться. В это время начался обстрел. Чтобы не «засвечивать» мирных жителей, солдаты перебежали на другую сторону улицы и вызвали огонь на себя. После завершения обстрела они велели гражданским как можно быстрее покинуть дом и сопроводили семью туда, где уже было безопасно. Жители Красногоровки с благодарностью вспоминают российских военных, благодаря которым они сумели выжить и покинуть обстреливаемый город.
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Александр Бойцов