В Красногоровке бойцы РФ с риском для жизни вынесли из-под огня слепую женщину

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В Красногоровке российские штурмовики из 5-й отдельной мотострелковой бригады на себе вынесли из-под огня слепую женщину. Они сняли с себя бронежилеты и укрыли её, тем самым подвергая свои жизни опасности.
Об этом рассказал ТАСС супруг спасённой женщины Владимир Зубарев. По его словам, их дом разбомбили почти сразу. Они переходили из подвала в подвал, укрываясь от дронов ВСУ, которые охотились за ними. Его супруга плохо ходит после инсульта.
По его словам, три месяца регулярных обстрелов они с супругой переходили из дома в дом, укрываясь в подвалах. Украинские беспилотники вели на них настоящую охоту, стоило только показаться на улицах. Сейчас семейная пара в безопасности, им оказана вся необходимая помощь.
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«Спасли нас ребята наши. Они жену мою на себе носили, с себя бронежилеты снимали и укрывали ее», — со слезами на глазах рассказывал мужчина.
По его словам, три месяца регулярных обстрелов они с супругой переходили из дома в дом, укрываясь в подвалах. Украинские беспилотники вели на них настоящую охоту, стоило только показаться на улицах. Сейчас семейная пара в безопасности, им оказана вся необходимая помощь.
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Александр Бойцов