«Подвалов для трупов не хватает»: в подполье рассказали о потерях ВСУ в Крынках

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ВСУ не хватает подвалов, чтобы прятать тела погибших. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев, пишет ТАСС.
«Поначалу мы их лупили там как резиновых, а они трупы скидывали в подвал. В подвалы частных домов. Потом подвалов стало не хватать», — заявил Лебедев.
Представитель подполья уточнил, что ВСУ потеряли в селе Крынки Херсонской области более пяти тысяч военнослужащих.
Прежде о сложной ситуации для ВСУ на Херсонском направлении рассказывал спикер украинской группировки войск Дмитрий Лиховой. Он назвал обстановку критичной и заявил, что ВСУ сложно удерживать оборону.
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