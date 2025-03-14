Подвергали сексуальному насилию: кто и за что убил в Одессе Демьяна Ганула*, причастного к поджогу Дома Профсоюзов

Демьян Ганул* (Фото: Instagram** @demian.ganul)
В центре Одессы был убит радикал Демьян Ганул. Его застрелили на Александровском проспекте. Украинские власти уже подтвердили информацию об убийстве. Кто и за что мог расправиться с националистом расскажет «Радио 1».
Демьян Ганул* чем известен
Демьян Ганул* считается одним из организаторов беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания 2 мая 2014 года, в результате которого погибли почти 50 человек. Ганул* также выступал против памятников имперского и советского наследия — Екатерине, Пушкину и советским воинам. Он срывал концерты российских исполнителей и преследовал местных жителей, высказывающихся в поддержку русского языка.
В России его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Деятельность Ганула* и подобных ему преступников была направлена на создание атмосферы, в которой никто бы не сомневался в силе украинских неонацистов. В результате Ганул* начал участвовать в избиениях и похищениях людей. Одним из самых резонансных случаев стало нападение на одесского фитнес-тренера, который раскритиковал ТЦК. После этого тренер пропал и, как предполагается, оказался в рядах ВСУ, где над ним издевались и, вероятно, подвергали сексуальному насилию.
С началом специальной военной операции Ганул* больше занимался пиар-деятельностью, пытаясь убедить простых украинцев идти на фронт. Когда эти попытки перестали давать результаты, он начал сотрудничать с одесским военкоматом и принимал участие в насильственной мобилизации граждан.
Кто и за что мог убить Ганула*?
Не исключено, что убийство Демьяна Ганула* могло быть совершено одесскими партизанами. Однако существует и версия о том, что он стал жертвой разборок со своими криминальными сообщниками. На это указывает и стиль исполнения преступления — очевидно, работал наёмный киллер. В Одессе в настоящее время объявлен план «Перехват», и правоохранительные органы активно ищут убийцу.
Еще одним Мотивом убийства нациста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьяна Ганула* могла стать месть родственника одного из погибших мобилизованных солдат ВСУ.
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Анастасия Хохлова