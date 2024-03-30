Подземный штаб ВСУ поражен ракетным ударом в Одессе

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Российская армия нанесла ракетный удар по объекту в Одессе, где располагался штаб ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».
По информации портала, цель ВС РФ поражена. Объект был расположен под землей, отметили авторы публикации.Ранее сообщалось о нескольких взрывах в Одессе. Также известно об объявлении воздушной тревоги в ряде регионов Украины.
Минобороны РФ в настоящее время информацию об ударах не комментировало.
Прежде сообщалось, что российский беспилотник уничтожил танк Leopard на Донецком направлении - видео.
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Минобороны РФ в настоящее время информацию об ударах не комментировало.
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Анастасия Хохлова