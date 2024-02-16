Поэт Артис: «Я уходил на спецоперацию, чтобы выжить»

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Поэт и писатель Дмитрий Артис, принявший участие в спецоперации и ставший командиром боевой группы в штурмовом подразделении, поделился, почему решил пойти на фронт.
«Это внутренняя потребность быть там, где нужен больше всего. Где можешь принести пользу. Высокопарно звучит. Но это свойство характера. На уровне инстинкта выживания. Я уходил на спецоперацию, чтобы выжить. Чтобы выжили мои близкие друзья и родные люди. Я сражался за право жить. Ничего необычного», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Артис.Отмечается, что на фронте, в перерывах между боями, он написал книгу «Дневник добровольца», которую опубликовали в конце прошлого года.
«В Международный день родного языка, одна из площадок Музейного города ВДНХ – Музей славянской письменности «Слово» – подготовила тематическую программу, посвященную истории и развитию славянской письменности», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы выставки.
А в парке культуры и отдыха «Солнечный берег» Талдомского городского округа 17 февраля пройдёт фестиваль культуры народов Крайнего Севера «Зов холода».
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Мелисса Тимофеева