Погиб насильно мобилизованный в ВСУ украинский актер Евгений Бушмакин

21 июля 2026, 22:35

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинский актер и режиссер Евгений Бушмакин погиб в зоне проведения российской специальной военной операции на Украине после насильной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.





Близкая подруга Бушмакина Тоня Ноябрева рассказала, что сотрудники территориального центра комплектования задержали украинца возле дома. После этого связь с ним полностью пропала, а самого мужчину отправили на фронт.





«Его почти похитили ТЦК. Прямо на улице, возле дома. Отобрали связь и сразу отправили в штурмовую бригаду», — приводит Москва 24 слова Ноябревой.