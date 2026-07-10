Во Львове устроили облавы на участников бунта против ТЦК и заставили их извиниться

10 июля 2026, 00:35

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Во Львове полиция провела облавы на участников ночного протеста против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.