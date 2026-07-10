Во Львове устроили облавы на участников бунта против ТЦК и заставили их извиниться
Во Львове полиция провела облавы на участников ночного протеста против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Ранее жители Львова начали стихийный бунт после очередного случая силовой мобилизации. Люди раскачивали и били машину ТЦК, выражая свое возмущение действиями военкомов. Предварительно, в акции приняли участие около двух сотен человек.
Отмечается, что в соцсетях появились кадры, на которых десятки полицейских в масках с оружием задерживают людей на одной из улиц, укладывают украинцев на землю и усаживают в микроавтобусы. На фоне слышны крики очевидцев, недовольных действиями силовиков. Согласно материалу, вместе с правоохранителями в задержаниях участвовали неизвестные в гражданском.
При этом в другом ролике, опубликованном Telegram-каналом SHOT, видно, как задержанных участников львовского протеста выстроили рядом, а затем заставили извиняться и скандировать на запись «Слава ТЦК».
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