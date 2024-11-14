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Чиновники «вернулись в мирную жизнь» после вступления в добровольческий отряд СВО

Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)

Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)

Белгородские чиновники, которые вступили в добровольческий отряд СВО «вернулись в мирную жизнь», информирует глава региона Вячеслав Гладков в своём Телеграм-канале.
В публикации в социальной сети Вячеслав Гладков говорит о главе Губкинского округа Михаиле Лобазнове, который подписал контракт в начале октября 2024 года, и о руководителе Красногвардейского района Галине Руденко — она вступила в отряд теробороны в том же месяце.

Чиновники вернулись в рамках ротации, сообщает губернатор Белгородской области. Гладков выразил благодарность Министерству обороны Российской Федерации за такое решение. Он также отметил, что приобретённый Лобазновым и Руденко опыт будет полезен при исполнении ими должностных обязанностей.



Ранее депутат Законодательного собрания Красноярского края Захар Енджиевский принял решение отправиться на специальную военную операцию.

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#контракт
#чиновники
#Вячеслав Гладков
#белгородская область
#сво
Пушилин: Киев оставляют свою агентуру на освобождённых от ВСУ территориях ДНР
14 ноября 2024, 12:32

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Украинские спецслужбы оставляют на освобождённых территориях Донецкой Народной Республики представителей своей агентурной сети. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В эфире телеканала «Соловьёв LIVE» он отметил, что Служба безопасности Украины (СБУ), другие украинские спецслужбы стараются оставить на освобождаемых российскими войсками территориях своих агентов и шпионов, и это обязательно нужно учитывать, имея ввиду всевозможные диверсии и провокации.

Пушилин подчеркнул, что сотрудники регионального управления ФСБ очень чётко отрабатывают свой функционал. В результате их работы уже выявлены ряд фактов, свидетельствующих о присутствии на освобождённых территориях агентуры противника, представители которой пытаются устраивать разного рода провокации.

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#днр
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Российские бойцы захватили первый опорный пункт ВСУ в Купянске
14 ноября 2024, 12:28

Фото: iStock/Zeferli

Российские бойцы захватили первый опорный пункт ВСУ в Купянске. Об этом сообщает Shot.
Напомним, накануне армия России начала штурм Купянска в Харьковской области.

По данным издания, десантники 6-й армии РФ на бронемашинах при поддержке танков высадились в Купянске. Они оперативно взяли опорный пункт ВСУ, откуда противник мог наблюдать и передавать данные о продвижении подразделений ВС РФ на данном направлении.

Взятие этого украинского опорника позволило на некоторое время обрубить связь со штабом командования ВСУ, из-за чего украинские военные, находившиеся в этом участке, лишились координации и дальнейших приказов. Как следствие, все они были ликвидированы. А российским бойцам удалось закрепиться в городе.

Кроме того, Shot напомнил о полном освобождении Синьковки и зачисте отНаселенный пункт Синьковка полностью освобожден от ВСУ и находится под контролем российской армии. Идет зачистка территорий на окраинах Голубовки и Петропавловки.

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#военные
#армия
#данные
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#следствие
#армия россии
#всу
#вс рф
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Российская армия освободила село Вознесенка в ДНР
14 ноября 2024, 12:11

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России освободила от ВСУ село Вознесенка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе СВО.
«Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вознесенка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

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#село
#днр
#минобороны
#рф
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В Курской области удалось найти 1 200 человек, считавшихся пропавшими без вести
14 ноября 2024, 11:47

Фото: istockphoto/chameleonseye

В Курской области удалось найти 1 200 человек, которые ранее считались пропавшими. Среди них 969 гражданских лиц и 231 военнослужащий.
Об этом сообщил Российский Красный Крест в своём официальном телеграм-канале. Сотрудники организации сумели установить судьбу, разыскать и восстановить семейные и родственные связи всех этих людей, считавшихся пропавшими в результате чрезвычайной ситуации в Курской области.

В РКК рассказали, что всего было принято более шести тысяч обращений граждан о розыске лиц, с которыми была утеряна связь. В организации уточнили, что одного человека могут разыскивать несколько родственников, друзей или знакомых. Каждое обращение рассматривается индивидуально. Кроме того, на горячую линию РКК поступило почти девять тысяч звонков, совершённых для оказания психологической помощи или уточнения информации по ранее поданным обращениям.

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#сотрудники
#курская область
#обращения
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Лаврентьев: разведчиков Украины в Сирии уничтожат как пособников террористов
14 ноября 2024, 11:34

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что сотрудники Главного управления разведки Украины в Сирии будут выявлены и устранены как соучастники террористов. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, необходимо называть вещи своими именами.

«Те, кто помогает, вооружает радикалов из «Хайят Тахрир аш-Шам»*, это террористическая организация, которая признана ООН как таковая, я считаю, что это, безусловно, требует соответствующей, причем жесткой реакции», — подчеркнул он.

Лаврентьева пояснил, что на территории Сирии, естественно, находится российский воинский контингент. Он выразил мнение, что они будут принимать соответствующие меры и что ответ на действия не останется без реакции, при этом добавив, что ответ будет жестким.

Ранее стало известно, что украинские власти провели переговоры с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам»* из Сирии для их привлечения к операциям против России.

До этого Южный окружной военный суд приговорил Магомеда-Вали Булатова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 50 тысяч рублей за финансирование международной террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам»*. Булатов совершил денежный перевод на кошелек организации 23 октября 2021 года.

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#оон
#рф
#переговоры
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ВСУ дронами пытаются уничтожить группы эвакуации российской техники
14 ноября 2024, 11:27

Фото: istockphoto/ vadimrysev

В Курской области украинская армия предпринимает попытки отследить ремонтно-эвакуационные группы. Они хотят ликвидировать российскую технику с помощью FPV-дронов во время её перемещения с позиций, информирует РИА Новости боец «Малой», состоящий в группе командира с позывным «Пресс» спецназа «Ахмат».
«Мы очень цель хорошая. Эвакуировать технику нужно как можно быстрее… Следы (от техники – ред.) в такую погоду видно с «птиц» (БПЛА – ред.) достаточно хорошо. Через 5 минут мы уже должны покинуть эту зону», — отметил «Малой».

Вооружённые силы Украины пользуются плохой погодой и с помощью беспилотников выслеживают ремонтно-эвакуационные группы, которые перемещают технику и вооружение, они предпринимают попытки атаковать их FPV-дронами.

«Мы прикрываем машины, используем РЭБ, главное — делать все быстро», — подчеркнул «Малой».

Ранее сообщалось, что на территории Курской области ВС РФ уничтожает технику НАТО. Российская армия ликвидировала 450 украинских военных и большое количество западной техники.

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На Украине объявили эвакуацию семей с детьми из 16 населенных пунктов

Разведчик Алиев рассказал, как три недели в одиночку отбивал атаки ВСУ
#бпла
#вооружение
#машины
#курская область
#сво
#всу
#вс рф
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На Украине объявили эвакуацию семей с детьми из 16 населенных пунктов
14 ноября 2024, 11:11

Фото: iStock/reflection_art

В областной военной администрации, созданной украинскими властями, сообщили о введении обязательной эвакуации семей с детьми в 16 населенных пунктах, находящихся под контролем Киева, в Волновахском районе ДНР. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно данным украинских властей, эвакуация была объявлена для населенных пунктов: Зеленый Кут, Золотая Нива, Константинополь, Новый Комар, Большая Новоселка, Андреевка, Богатырь, Времовка, Новоукраинка, Отрадное, Алексеевка, Петропавловка, Разлив, Славянка, Улаклы и Шевченково.

Украинские власти постоянно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в различных регионах. Например, из города Авдеевка в ДНР проводился вывоз детей и пожилых людей, однако некоторые жители решительно отказались покидать свои дома. Также в Харьковской области эвакуация осуществляется в экстренном порядке.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Рогов сообщил, что над группировкой ВСУ в Курахово нависает угроза окружения. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#военные
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#сво
#всу
#удар
#рогов
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Разведчик Алиев рассказал, как три недели в одиночку отбивал атаки ВСУ
14 ноября 2024, 11:06

Фото: istockphoto/zabelin

Разведчик-сапёр Вооружённых сил РФ Закарья Алиев на протяжении трёх недель в одиночку оборонял опорный пункт, захваченный российскими штурмовиками. Солдата бомбили, обстреливали, но он сумел продержаться, и даже предлагал противнику сдаться.
Подробности своей индивидуальной «маленькой войны» боец рассказал РИА Новости. По его словам, эвакуационная группа не могла к нему подобраться, так как все подходы простреливались украинскими боевиками. Позиция представляла собой несколько блиндажей, соединённых подземными тоннелями. Алиев нашёл крепкий блиндаж, который ВСУ не смогли разбомбить, и укрывался в нём. Противник считал, что российский солдат уже убит, но он всякий раз появлялся в новом месте.

«Я им кричал: либо сдавайтесь, либо открываю огонь на поражение. Они в ответ начинали палить, как ненормальные», — вспоминал разведчик.

Солдат удерживал позицию три недели. Он не просто оборонялся, но даже атаковал противника. Российские бойцы не могли подойти к нему, но сбрасывали с беспилотников еду, боеприпасы и отгоняли вражеские дроны. Следуя за БПЛА, Закарья прошёл через минное поле и вышел к своим. Сейчас он находится под присмотром врачей. Глава Дагестана Сергей Меликов позвонил его матери Халисат Ахмедовне и поблагодарил за воспитание такого сына.

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Появились подробности выживания бойца СВО Алиева на протяжении трех недель без еды и воды

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#бпла
#воспитание
#боеприпасы
#новости
#всу
#солдат
#дроны
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ВС РФ начали штурм Купянска в Харьковской области
«РВ»: Армия России «парадным строем» ворвалась в Купянск
14 ноября 2024, 10:58

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России начала штурм Купянска в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Украинские ресурсы эту информацию также подтверждают.
По данным военкоров, накануне днем после обеда две колонны российской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск до трассы на Сватово.

При этом украинские военные ресурсы писали, что в составе первой колонны были два многоцелевых транспортера легких бронированных, БМП и танк. При этом состав второй колонны неизвестен, так как она двигалась, когда уже было темно.

«Как минимум одна из МТ-ЛБ беспрепятственно доехала в район Сватовской улицы, в районе улицы Некрасова машину подбили, но успешно высадила полтора десятка российских бойцов, занявших ближайшие дома. Также на эту улицу севернее пробился и танк», — говорится в сообщении.

Тем временем украинские военные аналитики сообщают, что ВС РФ знают о своем успехе и пытаются уже выслать подкрепление.

По данным украинского ресурса Deep State, продвижение российских бойцов в районе Купянска сопровождалось активной десантной операцией. В городе идут ожесточённые бои за контроль над стратегическими точками.

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Стало известно, кого боевики ВСУ атакуют в первую очередь
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#новости
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#всу
#вс рф
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