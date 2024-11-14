Чиновники «вернулись в мирную жизнь» после вступления в добровольческий отряд СВО

Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)
Белгородские чиновники, которые вступили в добровольческий отряд СВО «вернулись в мирную жизнь», информирует глава региона Вячеслав Гладков в своём Телеграм-канале.
В публикации в социальной сети Вячеслав Гладков говорит о главе Губкинского округа Михаиле Лобазнове, который подписал контракт в начале октября 2024 года, и о руководителе Красногвардейского района Галине Руденко — она вступила в отряд теробороны в том же месяце.
Чиновники вернулись в рамках ротации, сообщает губернатор Белгородской области. Гладков выразил благодарность Министерству обороны Российской Федерации за такое решение. Он также отметил, что приобретённый Лобазновым и Руденко опыт будет полезен при исполнении ими должностных обязанностей.
Ранее депутат Законодательного собрания Красноярского края Захар Енджиевский принял решение отправиться на специальную военную операцию.
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Чиновники вернулись в рамках ротации, сообщает губернатор Белгородской области. Гладков выразил благодарность Министерству обороны Российской Федерации за такое решение. Он также отметил, что приобретённый Лобазновым и Руденко опыт будет полезен при исполнении ими должностных обязанностей.
Ранее депутат Законодательного собрания Красноярского края Захар Енджиевский принял решение отправиться на специальную военную операцию.
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Ольга Енгалычева