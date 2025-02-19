В Самарской области дроны ВСУ атаковали завод

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Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области.
По информации губернатора Вячеслава Федорищева, на месте происшествия работают экстренные службы.
Канал Baza опубликовал видео атаки дронов ВСУ.
Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили БПЛА над Тулой в ночь с 18 на 19 февраля.
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«Сегодня ночью киевский режим подверг атаке Сызранский НПЗ», — написал он в своем Telegram-канале.Предварительные данные указывают на то, что пострадавших нет. В регионе сохраняется угроза новых атак БПЛА.
Канал Baza опубликовал видео атаки дронов ВСУ.
Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили БПЛА над Тулой в ночь с 18 на 19 февраля.
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Мария Моисеева