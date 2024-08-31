Погибший при крушении истребителя F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов

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Украинский летчик Алексей Месь, который погиб в результате крушения одного из переданных Киеву истребителей F-16, активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада. Об этом написала в соцсети X неправительственная организация Wingmen for Ukraine, участвующая в сборе средств для помощи Украине.
Как сообщает организация, «Месь был не только опытным пилотом, но и сторонником расширения военных возможностей Украины». Уточняется, что в 2022 году мужчина посетил Соединенные Штаты, чтобы лоббировать поставку F-16 для ВСУ.
Компания также сопроводила публикацию снимками, на которых Месь и Андрей Пильщиков запечатлены стоящими у Капитолийского холма в Вашингтоне.
Напомним, 29 августа в генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинская армия потеряла первый истребитель F-16 во время боевых действий. Истребитель находился на военном аэродроме в Хмельницкой области.
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Компания также сопроводила публикацию снимками, на которых Месь и Андрей Пильщиков запечатлены стоящими у Капитолийского холма в Вашингтоне.
Напомним, 29 августа в генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинская армия потеряла первый истребитель F-16 во время боевых действий. Истребитель находился на военном аэродроме в Хмельницкой области.
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Екатерина Коршунова