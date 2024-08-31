Погибший при крушении истребителя F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов

В результате обстрела Белгорода украинскими вооружёнными силами число пострадавших среди мирных граждан возросло до 46 человек, среди которых семь детей, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.