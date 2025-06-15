ТАСС: Пограничники Румынии задержали украинцев при попытке ввоза свыше $1 млн

15 июня 2025, 20:41

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Мужчина и женщина с Украины задержаны румынскими пограничниками при попытке ввоза в страну свыше одного миллиона долларов. Об этом сообщила погранслужба Румынии в воскресенье, 15 июня.





