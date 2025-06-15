ТАСС: Пограничники Румынии задержали украинцев при попытке ввоза свыше $1 млн
Мужчина и женщина с Украины задержаны румынскими пограничниками при попытке ввоза в страну свыше одного миллиона долларов. Об этом сообщила погранслужба Румынии в воскресенье, 15 июня.
«Совместная контрольная группа, состоящая из пограничной полиции и таможенных инспекторов пограничного пункта пропуска Сирет (северо-восток Румынии — прим. ред.), обнаружила внушительную сумму денег — <...> $1,4 млн, спрятанную на телах двух человек, пытавшихся въехать в Румынию», — сказано в публикации.Отмечено, что у женщины двойное гражданство. Деньги граждане сложили в пачки. Они были прикреплены клейкой лентой к ногам одного из задержанных. Все средства конфисковали и выписали штраф на сумму около $3,4 тысячи.