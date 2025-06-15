В зоне СВО ликвидирован воевавший за ВСУ актер сериала «Возвращение Мухтара»

В зоне СВО ликвидирован воевавший за ВСУ украинский актер Фелипенко
Юрий Фелипенко (Фото: Instagram*/y.felipenko)

Украинский актер Юрий Фелипенко из сериала «Возвращение Мухтара» ликвидирован в зоне спецоперации, сообщила в соцсетях супруга артиста Катерина Мортрич. Она подчеркнула, что ее «будто уничтожили».



«Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом», — сказано в публикации.
Женщина отметила, что позже опубликует детали прощания с Юрием.

Юрий Фелипенко родился в 1993 году в Запорожье. Был актером Академического драматического театра Киева. Озвучивал зарубежное кино и мультфильмы. Дебютировал в девятом сезоне российского сериала «Возвращение Мухтара», потом стал появляться в популярных кинолентах Украины.

Мужчина пошел в ВСУ в 2023 году, вступив в батальон «Ахиллес» 92-го отдельного батальона штурмовиков.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

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