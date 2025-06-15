В зоне СВО ликвидирован воевавший за ВСУ актер сериала «Возвращение Мухтара»
В зоне СВО ликвидирован воевавший за ВСУ украинский актер Фелипенко
Украинский актер Юрий Фелипенко из сериала «Возвращение Мухтара» ликвидирован в зоне спецоперации, сообщила в соцсетях супруга артиста Катерина Мортрич. Она подчеркнула, что ее «будто уничтожили».
«Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом», — сказано в публикации.Женщина отметила, что позже опубликует детали прощания с Юрием.
Юрий Фелипенко родился в 1993 году в Запорожье. Был актером Академического драматического театра Киева. Озвучивал зарубежное кино и мультфильмы. Дебютировал в девятом сезоне российского сериала «Возвращение Мухтара», потом стал появляться в популярных кинолентах Украины.
Мужчина пошел в ВСУ в 2023 году, вступив в батальон «Ахиллес» 92-го отдельного батальона штурмовиков.
*Запрещен в РФ