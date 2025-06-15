В минздраве Татарстана рассказали о пострадавших при атаке БПЛА

15 июня 2025, 18:54

После атаки беспилотника на Татарстан госпитализированы 9 человек

Фото: iStock/gorodenkoff

После налета дрона на автозавод в Елабужском районе Татарстана госпитализация потребовалась девяти из 13 пострадавших. Об этом сообщили в минздраве республики.