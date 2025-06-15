В минздраве Татарстана рассказали о пострадавших при атаке БПЛА
После налета дрона на автозавод в Елабужском районе Татарстана госпитализация потребовалась девяти из 13 пострадавших. Об этом сообщили в минздраве республики.
По данным ведомства, семь человек в состоянии различной степени были доставлены в больницу скорой медицинской помощи в Набережных Челнах. Еще двоих госпитализировали в Елабужскую центральную районную больницу.
Уточняется, что остальных пострадавших после осмотра медиков направили на амбулаторное наблюдение.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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