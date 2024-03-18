Погранслужба Украины: бежавший в Румынию от мобилизации мужчина утонул в Тисе

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Житель Харькова утонул в реке Тиса в попытке сбежать от мобилизации в Румынию. Об этом сообщили в Telegram-канале украинской госпогранслужбы.
«Тело мужчины было обнаружено в реке Тиса. Румынские пограничники уведомили нас о находке. Погибшим оказался 33-летний житель Харькова», — заявили в госпогранслужбе.Отмечается, что это уже двадцать второй случай с февраля 2022 года.
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