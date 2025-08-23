Зеленский отверг территориальные уступки России: «Мы свою землю не подарим»

23 августа 2025, 23:51

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг возможность территориальных уступок России, заявив, что Украина «не подарит свою землю». Это заявление прозвучало после слов замглавы МИД Украины о готовности обсуждать территориальные вопросы на встрече с Путиным.