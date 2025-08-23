Зеленский отверг территориальные уступки России: «Мы свою землю не подарим»
Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг возможность территориальных уступок России, заявив, что Украина «не подарит свою землю». Это заявление прозвучало после слов замглавы МИД Украины о готовности обсуждать территориальные вопросы на встрече с Путиным.
Владимир Зеленский жестко отреагировал на возможность любых территориальных уступок России в рамках потенциальных переговоров.
«Мы свою землю не подарим», — заявил он, комментируя территории, перешедшие под контроль ВС РФ. Эта позиция была озвучена после того, как заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью NBC News допустил обсуждение территориальных вопросов на двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что администрация США прорабатывает возможность проведения встречи Зеленского и Путина в Вашингтоне в сентябре 2025 года. Однако Киев настаивает на выполнении предварительных условий, включая вывод российских войск к границам 1991 года и восстановление территориальной целостности Украины. Москва, в свою очередь, называет эти требования нереалистичными и призывает к учету новых территориальных реалий.
