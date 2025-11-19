Похищенного сотрудниками ТЦК священника УПЦ Волового отпустили спустя сутки
Сотрудники военкомата на Украине похитили священника Черкасской епархии Константина Волового. Инцидент произошел по дороге из Смелы в Черкассы. Об этом пишет РИА Новости.
Мужчину задержали и удерживали в ТЦК около суток. После резкого общественного резонанса и внимания СМИ, его освободили. Многодетный священник вернулся домой.
В последнее время все чаще появляются новости, что на Украине мобилизуют священников УПЦ. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, который уехал из страны, 24 сентября сообщил, что военкомат забрал пятерых священнослужителей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
