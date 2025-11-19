ВСУ ударили по гражданскому энергообъекту в Курской области
ВСУ ударили по гражданскому энергетическому объекту в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в своем блоге.
Из-за вражеского удара нарушена подача электричества в микрорайоне, а также вышла из строя одна из котельных. По словам Хинштейна, аварийные службы приступят к восстановлению энергетической инфраструктуры в ближайшее время.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
