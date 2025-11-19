ВСУ ударили по гражданскому энергообъекту в Курской области

19 ноября 2025, 13:44

Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по подстанции в Курской области

Фото: iStock/Diy13

ВСУ ударили по гражданскому энергетическому объекту в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в своем блоге.