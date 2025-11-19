Политолог заявил, что Украина лишена влияния на мирное урегулирование конфликта

19 ноября 2025, 13:00

Фото: iStock/sandsun

Позиция Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе и в других регионах фактически не имеет значения для России и США из-за её зависимости от внешнего финансирования. Об этом заявил политолог Юрий Светов.





В комментарии NEWS.ru он отметил, что Киеву придётся принять условия, согласованные Москвой и Вашингтоном.





Что Украина, что Европейский Союз — они сидят в предбаннике и ждут, когда их позовут. Разговор идет между Россией и США. Именно так решится судьба конфликта на Украине», — уточнил эксперт.

