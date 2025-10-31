Социолог Садура: в Польше украинцам грозит линчевание
Отношение поляков к украинцам ухудшается и может привести к насилию, предупреждает польский социолог Пшемыслав Садура. Его комментарий приводит портал Onet.
Садура отметил, что среди поляков растёт мнение о том, что украинские мигранты, получающие социальные выплаты, якобы разоряют страну, пользуясь слишком лёгким доступом к государственным услугам.
«Неприязнь к украинцам может принять такую форму, что их начнут линчевать», — заявил эксперт.
Ранее певица Анастасия Приходько осудила призывы к насилию против русскоязычных граждан. Такие действия артистка назвала прямым путем к гражданской войне.