Достижения.рф

Социолог Садура: в Польше украинцам грозит линчевание

Фото: iStock/Stadtratte

Отношение поляков к украинцам ухудшается и может привести к насилию, предупреждает польский социолог Пшемыслав Садура. Его комментарий приводит портал Onet.



Садура отметил, что среди поляков растёт мнение о том, что украинские мигранты, получающие социальные выплаты, якобы разоряют страну, пользуясь слишком лёгким доступом к государственным услугам.

«Неприязнь к украинцам может принять такую форму, что их начнут линчевать», — заявил эксперт.

Ранее певица Анастасия Приходько осудила призывы к насилию против русскоязычных граждан. Такие действия артистка назвала прямым путем к гражданской войне.
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0