Социолог Садура: в Польше украинцам грозит линчевание

31 октября 2025, 18:21

Фото: iStock/Stadtratte

Отношение поляков к украинцам ухудшается и может привести к насилию, предупреждает польский социолог Пшемыслав Садура. Его комментарий приводит портал Onet.





Садура отметил, что среди поляков растёт мнение о том, что украинские мигранты, получающие социальные выплаты, якобы разоряют страну, пользуясь слишком лёгким доступом к государственным услугам.





«Неприязнь к украинцам может принять такую форму, что их начнут линчевать», — заявил эксперт.