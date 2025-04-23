«Пока не будет денацифицирована»: в Госдуме ответили на план Трампа по Украине

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На Западе не слышат позицию России, Москве нужна демилитаризация и денацификация Украины, чтобы устранить первопричины конфликта. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Красов, комментируя сообщения СМИ о плане президента США Дональда Трампа по Украине. По его словам, предлагаемые меры лишь отложат конфликт на некоторое время.
«Все предложения в данном моменте от Соединенных Штатов Америки и все предложения от руководства европейских стран направлены прежде всего на затяжку конфликта на Украине <…> Предложение… наших западных коллег, представляющих Европейский cоюз и новую администрацию Трампа, не устраняет первопричину этого конфликта», — поделился парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».Тем временем глава бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал статью Asia Times о том, что ВМС США прекратили разработку гиперзвуковой ракеты нового поколения из-за проблем с бюджетом и неэффективности. В разговоре с «Известиями» военный эксперт пояснил, что Вашингтон уже много лет обещает поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты, но безрезультатно. Он обратил внимание, что американский ВПК называют самым передовым в мире, но при этом он отстает от России в сфере ПВО, гиперзвука и подводных атомных лодок.
«Соединенным Штатам не хватает научных компетенций, которые были у нашей страны еще с советских времен. Они были приумножены научным вкладом современных ученых и конструкторов. <…> Тем самым Россия стала передовиком в гиперзвуковой гонке. Именно наша страна первая официально поставила гиперзвуковое оружие на вооружение», — подчеркнул Михайлов.Читайте также:
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