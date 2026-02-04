«Пока ничего не ждем»: Политолог оценил прошедшие переговоры между РФ, США и Украиной
Политолог Дудчак: К политическим решениям переговоры в Абу-Даби не приведут
От переговоров в Абу-Даби не стоит ждать какого-то серьезного прогресса. Такое мнение высказал политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.
Напомним, 4 февраля состоялась очередная встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. По данным The Guardian, на переговорах позиции сторон по-прежнему далеки друг от друга. Отмечается, что московская делегация чувствует себя намного увереннее, пишут argumenti.ru.
«В конфликте на истощение главный вопрос сводится к следующему: у кого больше сил для продолжения боевых действий? Покуда одна из сторон не достигнет критической точки и не пойдет на вынужденные уступки, боевые действия, скорее всего, будут продолжаться», — говорится в материале.
По словам Дудчака, положительный фон для переговоров создают ВКС РФ. Этот фон способен стимулировать киевский режим к принятию верного решения.
«От самих переговоров в Абу-Даби ждать прогресса не приходится. Хотя, конечно, смотря чего мы в принципе ожидаем и что мы можем назвать каким-то позитивным результатом. Если состоится обмен пленными, что ранее анонсировалось, то это будет хороший результат саммита», — отметил Дудчак в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Он также выразил уверенность, что никакие важные политические решения приняты не будут. Киевский режим вряд ли примет изменения в законодательстве Украины относительно территорий Донбасса и выведет оттуда свои войска. Пока ничего кардинального от вышеуказанных переговоров не ждем, заключил Дудчак.