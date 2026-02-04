«Попасть впросак»: Политолог предупредил, что ждёт Украину на переговорах

04 февраля 2026, 20:26

Политолог Самонкин: США могут выдвинуть Украине нереальные требования в Абу-Даби

Фото: Istock/Diy1

Аналитик Юрий Самонкин предположил, что США могут поставить перед Украиной трудновыполнимые условия на переговорах в Абу-Даби.





В беседе с «NEWS.ru» Самонкин заявил, что последние выступления украинских властей ухудшают позиции их делегации. Политолог полагает, что такая риторика не нравится администрации президента США Дональда Трампа и республиканцам.



«У них маниакальное желание уничтожить не только своё украинское население, которое сейчас сильно сокращается в результате этого военного конфликта, но и граждан России. Это приводит к тому, что отношения между Зеленским и Трампом ещё сильнее ухудшатся. На текущих переговорах американцы могут выдвинуть такие нереальные условия Украине, что те просто попадут впросак», — заявил эксперт.