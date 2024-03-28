Зеленский предрек бум рождаемости на Украине после завершения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после завершения конфликта в стране произойдет бум рождаемости. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Как заявил украинский лидер, повышению рождаемости поспособствует возвращение беженцев и «появление у людей уверенности в завтрашнем дне и будущем Украины».
Он отметил, что помимо финансовой помощи, необходимо обеспечить безопасность, чтобы стимулировать рождение во время военных действий.
Читайте также:
Делегация РФ в ООН: Дискриминация русскоязычных в Прибалтике достигла апогея
Байден сократил отставание от Трампа в предвыборной гонке
Шольц: У немецких спецслужб не было информации по поводу теракта в «Крокусе»
Он отметил, что помимо финансовой помощи, необходимо обеспечить безопасность, чтобы стимулировать рождение во время военных действий.
«Что касается рождения, дело только в безопасности. То, что должно делать государство с партнерами, — это новейшие технологии в отношении ПВО и свои отечественные системы, и это умножать ежедневно, и информировать общество об этом», — заявил президент Украины.Ранее в Британии сделали неожиданное заявление об украинских границах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Делегация РФ в ООН: Дискриминация русскоязычных в Прибалтике достигла апогея
Шольц: У немецких спецслужб не было информации по поводу теракта в «Крокусе»
Алина Юрчак