Показали первую часть фильма «Сильные духом. Мама и сын»

28 февраля 2026, 14:08

Героиня фильма RT рассказала, как ищут ее пропавшего на СВО сына

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Вышла первая часть фильма «Сильные духом. Мама и сын». В центре истории — Ольга, мать, которая несколько месяцев разыскивала сына, пропавшего без вести на СВО.





Как пишет RT, Ольга сделала сотни звонков, вела тысячи переписок и ездила в изматывающие поездки, пытаясь найти хоть какую-то информацию. От командиров и сослуживцев она узнала, что Никита погиб, возвращаясь с боевой задачи, в тылу противника. Где именно это произошло — до сих пор неизвестно.





«Для меня то, что сын мой сделал, — это подвиг. Подвиг, что он достал, спас четырёх бойцов», — поделилась собеседница.