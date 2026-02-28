Показали первую часть фильма «Сильные духом. Мама и сын»
Героиня фильма RT рассказала, как ищут ее пропавшего на СВО сына
Вышла первая часть фильма «Сильные духом. Мама и сын». В центре истории — Ольга, мать, которая несколько месяцев разыскивала сына, пропавшего без вести на СВО.
Как пишет RT, Ольга сделала сотни звонков, вела тысячи переписок и ездила в изматывающие поездки, пытаясь найти хоть какую-то информацию. От командиров и сослуживцев она узнала, что Никита погиб, возвращаясь с боевой задачи, в тылу противника. Где именно это произошло — до сих пор неизвестно.
«Для меня то, что сын мой сделал, — это подвиг. Подвиг, что он достал, спас четырёх бойцов», — поделилась собеседница.
Теперь её цель — любой ценой найти сына и похоронить его с почестями. Фильм рассказывает об Ольге и о других матерях, которые, несмотря на боль утраты, сохраняют стойкость и гордятся своими героями.